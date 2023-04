Venerdì all’insegna di condizioni di cielo coperto. Piogge notturne precedono una giornata in cui le nuvole la faranno da padrone.

Come nelle previsioni, calano le temperature e sarà un calo che ci accompagnerà per tutto il fine settimana. I venti soffieranno moderati dai nord. Il Mar Tirreno si presenterà molto mosso, per quanto riguarda lo Jonio invece si manterrà in condizione di poco mosso.