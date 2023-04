È evidente: l’Europa, che già in altre occasioni aveva ritenuto il Ponte una connessione essenziale per la rete, dimostra ancora una volta l’intenzione di sostenere il ministro Salvini in questa sfida. Un’opera ambiziosa, green e innovativa, che permetterà di collegare il Sud d’Italia al resto del continente, portando sviluppo in tutto il Paese”. Così Nino Germanà, senatore siciliano e vicecapogruppo della Lega al Senato.

Dalla Camera dei Deputati, invece, smorza gli entusiasmi Francesco Gallo di Sud Chiama Nord. “Dall’audizione di oggi nelle Commissioni congiunte Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati è emerso con chiarezza che senza una vera Alta Velocità in Sicilia il Ponte sullo Stretto non ha ragione di essere realizzato. In particolare il prof. Francesco Russo ordinario d’ingegneria dei trasporti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha evidenziato come la mancata previsione dell’Alta velocità in Sicilia può mettere a rischio la realizzazione del Ponte per il mancato superamento dei parametri di sostenibilità economica. In queste condizioni nessuno prenderebbe il treno”.

“La mancata realizzazione dell’Alta Velocità -prosegue l’on.Gallo- determinerebbe meno entrate per chi gestisce il servizio ferroviario con conseguenze negative sia sotto il profilo economico che sotto quello ambientale.”

“Per questo continuiamo a ripetere, se si vuole veramente realizzare l’opera, che è prioritario mettere mano all’Alta Velocità in Sicilia e potenziare quella in Calabria”.