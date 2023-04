C’è tempo fino a domani, 14 aprile, per sottoporre all’Ufficio protocollo comunale di San Piero Patti eventuali avvistamenti di suidi (cinghiali, maiali inselvatichiti e loro incroci).

La presenza incontrollata di suidi nel Comune di San Piero Patti, che richiede adeguate procedure di contenimento, ha portato la sindaca Cinzia Marchello a pubblicare un avviso rivolto ai cittadini sampietrini “al fine di concorrere a porre in essere le misure necessarie”.

Difficile censire il numero effettivo dei suidi. Per questo gli abitanti del comune nebroideo sono stati chiamati a segnalare per iscritto o più semplicemente attraverso foto o video la presenza sul territorio di tale specie animale al fine di prenderne contezza, seppur approssimativa, da sottoporre al Dipartimento Faunistico a cui chiedere direttive da seguire.

«Senza suscitare allarmismi fuori luogo – chiarisce la sindaca Marchello – risulta necessario prendere provvedimenti a salvaguardia della pubblica incolumità, come non trascurabili sono pure gli ingenti danni che stanno causando ai raccolti e agli allevatori. Colture e terreni devastati rischiano di mettere in ginocchio le attività agricole, branchi di suidi hanno già divorato quanto destinato al foraggio del bestiame».

Settimane addietro l’Amministrazione aveva tentato un piano di “abbattimento selettivo” attraverso l’intervento di squadre specializzate, dotate di specifica licenza per il particolare esercizio venatorio. L’arrivo dei “coadiutori al controllo del cinghiale” ha, però, esacerbato spaccature politiche portando i consiglieri di opposizione del “Gruppo Primavera Sampietrina” a chiedere la sospensione delle operazioni di abbattimento. Per tutti la priorità resta l’incolumità pubblica, per questo bisognerà stabilire con urgenza quali misure adottare prima che la sopraggiunta bella stagione dia avvio alle attività di trekking nei sentieri montani.

Oltretutto, il problema potrebbe anche essere sanitario essendo ancora aperta la problematica “Peste Suina Africana” per la cui gestione è attivo un Piano Regionale di interventi e monitoraggio che pone particolare attenzione sui monti Nebrodi e Madonie per cui, pur non essendo risultati casi, rimane necessaria l’osservazione epidemiologica. Anche per questo risultano necessarie le segnalazioni dei cittadini – a cui si raccomanda nell’avviso di adottare ogni iniziativa a tutela della propria e altrui incolumità: «Sottoporrò i dati all’Assessorato regionale e al Dipartimento provinciale – delinea la prima cittadina – provando ad instaurare un tavolo tecnico con funzionari, allevatori e agricoltori ed i tanti altri sindaci che si trovano a dover fronteggiare lo stesso problema».