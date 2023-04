Ore di apprensione per il destino del 33enne rimasto coinvolto nell’incidente di questa mattina lungo la A18.

L’uomo insieme alla vittima, il 71enne Giuseppe Ieni, stava rientrando proprio al mercato, dove avrebbero venduto il pesce appena acquistato a Riposto quando sono rimasti schiacciati dal rimorchio di un autoarticolato sganciatosi all’improvviso.

Per Ieni non c’è stato nulla da fare. Il giovane che viaggiava sul sedile passeggero è stato estratto dai vigili del fuoco e portato all’ospedale Sirina di Taormina. Ma qui, le sue condizioni sono apparse troppo gravi ai medici che ne hanno disposto il ricovero al Cannizzaro di Catania dove si trova tuttora ricoverato in terapia intensiva.

Stamattina al mercato si respirava un’aria di mestizia. La scomparsa di Ieni ha caratterizzato l’intera giornata di quella che a tutti gli effetti è la grande famiglia di quanti ogni giorno trascorrono la loro giornata fianco a fianco, condividendo gioie e dolori