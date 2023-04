Floresta – Verranno apportate modifiche alla viabilità nel Comune di Floresta per la giornata di domani, Venerdì 14 Aprile 2023, in vista dello svolgimento della quarta e ultima tappa del Giro di Sicilia Barcellona Pozzo di Gotto – Giarre.

Il passaggio dei ciclisti sul territorio comunale di Floresta avverrà in mattinata e, per questo, è stato disposto il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli sulla Statale 116. In particolare i divieti riguardano la Via Umberto I, dal numero civico 7 all’incrocio con la Via Garibaldi (Fontana Pace), dalle ore 9:30 fino alla fine della manifestazione; il divieto di sosta e di transito è applicato in entrambi i sensi di marcia, eccetto per i mezzi di soccorso.

Allo stesso modo, con l’Ordinanza n. 12 del 6 Aprile 2023, è disposto il divieto di pascolo dalle ore 9:00 alle ore 12:00, nonché la custodia scrupolosa degli animali, al fine di evitare un’eventuale presenza, che possa costituire un serio pericolo per la sicurezza degli atleti.