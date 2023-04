Slitta al fine settimana del 29 e 30 aprile l’attesa fiera storica di Sant’Agata Militello.

Lo spostamento è stato predisposto con ordinanza del sindaco Bruno Mancuso alla luce dell’intervento tuttora in corso per la realizzazione di una mantellata di massi a protezione del muro paraonde del lungomare nel tratto che va dalla Caserma dei Carabinieri per 150 metri lato ovest.

I lavori di somma urgenza, affidati dal comune lo scorso 20 marzo, si erano resi necessari per contenere l’impeto delle mareggiate ed evitare riversamenti sulla sede stradale e le microscosse alle abitazioni che da mesi tengono in apprensione i residenti.

L’appuntamento fieristico era stato originariamente spostato al 15 e 16 aprile ma, si legge nell’ordinanza, viste le previsioni meteo che per quei giorni prevedono mare molto osso tendente ad agitato nelle aree interessate allo svolgimento della fiera, comportando un rischio non indifferente per il posizionamento degli stand espositivi, per la sicurezza degli espositori e per evitare problemi di incolumità pubblica, cista l’elevata affluenza di visitatori, s’impone lo spostamento della manifestazione ai giorni 29 e 30 aprile.