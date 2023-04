Spadafora – Una soddisfazione immensa per il comune di Spadafora. Partirà domani la missione JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), alla quale ha lavorato anche un giovane spadaforese.

A complimentarsi con il giovane è la Sindaca Tania Venuto, che racconta che si tratta del giovane Giuseppe Sindoni, che ha studiato nelle scuole cittadine, compreso liceo di Spadafora. Laureatosi a Messina in fisica, si è poi specializzato alla Sapienza di Roma. Adesso lavora nella capitale e spesso fa conferenza all’estero.

“Complimenti Giuseppe, orgoglio tutto Spadaforese, ti sei sempre distinto in maniera eccellente! -ha commentato Tania Venuto – Domani partirà la missione JUICE dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) verso il pianeta Giove. Una missione sulla quale ha lavorato personalmente lo Spadaforese Giuseppe Sindoni per tanti anni supportando la forte partecipazione italiana. Domani sarà fisicamente nel sito del lancio in Guyana Francese. Incrociamo le dita e buon lancio di JUICE a tutti!”