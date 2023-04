L’impresa incaricata dei lavori ha cominciato a rimuovere quello che è rimasto del muraglione di contenimento distrutto dalle mareggiate nella piazzetta sul Lungomare Andrea Doria di Capo d’Orlando.

In ogni caso pare che si tratti comunque di un intervento tampone e provvisorio in attesa dell’appalto definitivo finanziato dalla protezione civile con 650 mila euro che permetterà la ricostruzione del muraglione in cemento armato.

Non verrà smantellata la barriera di massi posizionati perché sarà inglobata all’interno della piazzetta del Lungomare Andrea Doria così da formare, insieme al muraglione, una doppia difesa contro le mareggiate.

Ma per l’ufficializzazione dell’intervento definitivo bisognerà probabilmente ancora attendere, anche dopo l’estate.

Bisognerà poi effettuare la gara d’appalto entro il 2023 e se tutto andrà per il verso giusto, la piazzetta verrà definitivamente ristrutturata.