Pace del Mela – Poche settimane dopo l’inaugurazione dei rinnovati locali della Biblioteca Comunale di Palazzo Caprì nascono le prima iniziative rivolte innanzitutto agli studenti.

“I libri come una finestra sul mondo” è un progetto che “nasce dalla volontà di vivere la narrazione come occasione per scoprire i modi meravigliosi in cui solo i libri hanno il potere di trasportare e cogliere a pieno gli insegnamenti che in essi sono contenuti.”

Un modo inclusivo di vivere l’esperienza in biblioteca, attraverso la lettura ad alta voce che favorisce l’inclusione anche dei ragazzi stranieri. Confronto, condivisione di storie saranno il pane quotidiano che farà in modo che si crei una rete fitta di interscambio. Così saranno valorizzate le riflessioni, le idee e i contenuti strutturando la mente fin da giovani alla capacità di ascolto e riflessione, interiorizzando i contenuti in modo da proiettare sugli altri le proprie idee in modo sano e vivere in maniera introspettiva, così da divenire degli adulti consapevoli e inclusivi.

“La lettura di un libro offre una preziosa ‘finestra di opportunità’ o “periodo sensibile” per imparare a comprendere che siamo una comunità e, dunque, questo progetto mira a favorire il concetto di esperienze condivise.”

I soggetti coinvolti saranno gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Pace del Mela, quelli dell’Istituto di istruzione Superiore Ferrari di Pace del Mela e i minori stranieri non accompagnati della Società Cooperativa Utopia all’interno del progetto SAI il cui ente titolare è il Comune di Pace del Mela.

Tra gli obiettivi quello di potenziare le Life skills attraverso la lettura. Per questo si leggerà a voce alta e poi saranno messe in atto strategie di circle time e Rolex playing. In particolare verrà guidata una conversazione in circle time, un’importante tecnica psicoemotiva attraverso cui i partecipanti si posizioneranno a cerchio condividendo pensieri in merito a quanto letto, attraverso un ascolto privo di giudizio. Ci sarà spazio anche per la lettura espressiva fatta dai ragazzi italiani e stranieri. Infine il role playing attraverso la simulazione di scene, interpretando i ruoli dei personaggi del libro ed interiorizzandone il contenuto.

Il progetto durerà da aprile a giugno. Gli incontri saranno solti di mattina con cadenza settimanale della durata di 2 ore.