Santa Lucia del Mela – Parola d’ordine inclusione. Una grande partecipazione all’evento organizzato a Santa Lucia del Mela e che ha avuto come perno centrale la sensibilizzazione verso la disabilità.

La mattinata è stata organizzata presso l’Istitututo Comprensivo Pasquale Galluppi di Santa Lucia del Mela. Promotrice dell’evento la Consulta dei Disabili in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il supporto dei volontari del servizio civile. Temi principali di questa giornata di sensibilizzazione sono stati l’inclusione, l’integrazione e l’accoglienza.

Attraverso giochi di empatia, fiducia e di rispetto dell’altro i ragazzi della comunità scolastica hanno sperimentato cosa e come ci si sente a vestire i panni dell’altro.

Presente all’evento il Dott. Marco Masnata, psicologo.

“Ringraziamo il Dirigente Scolastico per l’accoglienza, il Dottore Marco Masnata, Paola e Pina Salvadore per aver organizzato l’evento, e la dott.ssa Rosalia Calabrese per il supporto.” hanno dichiarato dall’Amministrazione luciese guidata dal Sindaco Matteo Sciotto.