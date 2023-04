Si trova in terapia intensiva un bambino di sei anni che viaggiava a bordo di una Toyota Aygo con la mamma e la sorella di due anni.

L’auto si è scontrata con un’edicola votiva in muratura dopo essere uscita di strada per cause in corso di accertamento. Probabilmente la mamma ha dovuto ricorrere a una brusca sterzata a causa di un’auto che le avrebbe tagliato la strada. L’incidente si è verificato sulla SS113 nel tratto tra Ficarazzi e Bagheria.

Sono state sequestrate le immagini dei sistemi di videosorveglianza che potrebbero risultare utili per la ricostruzione dell’esatta dinamica.