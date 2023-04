Lo scontro tra una Fiat Bravo e uno scooter Piaggio Beverly è costato la vita a una ragazza ventenne, Sofia Montalto.

La giovane è deceduta intorno alle 11.30 a seguito di un tragico incidente stradale verificatosi in Contrada Ventrischi, a Marsala. Viaggiava a bordo del mezzo a due ruote a bordo del quale si trovava anche un ragazzo, rimasto ferito.

Lo scooter con a bordo i due giovani viaggiava verso il centro urbano, l’auto procedeva in senso opposto. Sofia è caduta rovinosamente a terra. Per lei non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, invece, è stato trasportato urgentemente presso l’Ospedale “Borsellino”. Le sue condizioni sono gravi. FOTO: ARCHIVIO