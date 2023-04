Sarà eseguita giovedì l’autopsia sul corpo dell’appaltatore 65enne Nunzio Micale, morto lunedì scorso in un cantiere all’ospedale Papardo dopo essere caduto da un trabattello.

Il sostituto procuratore Marco Accolla ha aperto un fascicolo che, al momento, resta contro ignoti. Ma non è escluso che, prima dell’autopsia, possano esserci delle novità. Un atto dovuto per consentire agli eventuali indagati di prendere parte con consulenti all’esame irripetibile. Il magistrato sta cercando di stabilire con esattezza cosa abbia causato la morte del 65enne imprenditore residente a Spadafora che lunedì mattina si era recato al Papardo per effettuare un sopralluogo nel cantiere per la realizzazione del bunker dove troverà posto il reparto di tomoterapia.

Dalla ricostruzione effettuata dalla Polizia di Stato, pare che il 65enne fosse salito su un trabattello, quando all’improvviso ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa due metri. Rovinando al suolo, avrebbe battuto la testa contro lo spigolo di una trave che si trovava sul pavimento. Una tragica fatalità che non avrebbe quindi lasciato scampo al 65enne che è stato subito soccorso. L’esame autoptico mira a stabilire eventuali cause che possano aver provocato la caduta del 65enne. In ogni caso dall’autopsia il magistrato spera di poter ottenere elementi utili all’indagine che mira a chiarire eventuali responsabilità per la morte di un apprezzato lavoratore. Subito dopo l’esame del medico legale, la salma verrà restituita alla moglie e alle figlie che potranno così far celebrare i funerali.