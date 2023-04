Hanno scelto Torre Faro non a caso. Proprio qui dovrebbe sorgere il ponte sullo stretto. Ecco perché il fronte dei No al ponte ha voluto oggi riunirsi per un incontro con Angelo Bonelli co-portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra.

L’esponente politico nel suo intervento ha parlato di “dejavù” ed è stato polemico con il Governo accusato di «utilizzare i fondi pubblici per un gioco propagandistico, quello di Salvini, che parla dalla mattina alla sera del ponte sullo Stretto senza dire dove prenderà i soldi. Questo sarebbe inammissibile in qualunque parte d’Europa».

Bonelli ha anche annunciato di avere pronta una relazione-esposto che «invieremo alla Corte dei Conti – afferma e aggiunge – abbiamo chiesto un incontro alla Commissaria europea sui trasporti per spiegare la modalità inaccettabile del Governo italiano. Ci troviamo di fronte ad un gioiello ambientale che deve essere preservato su cu noi presenteremo nei prossimi giorni una proposta di legge per istituire un parco nazionale dello Stretto e della Costa Viola».

Ha poi puntato il dito sul costo della mega opera «c’ è questo decreto di 340 milioni di euro per la progettazione ma non si dice dove si prenderanno i 10 miliardi di euro, ovviamente costerà di più di 10 miliardi».