Sette anni e mezzo di reclusione, pagamento delle spese processuali interdizione perpetua dai pubblici uffici e divieto di avvicinamento per un anno a luoghi abitualmente frequentati da minori o di svolgere lavoro a contatto con essi.

La Sezione Penale del Tribunale di Patti, Presidente Scavuzzo, a latere Vona e Ceccon, si è così pronunciata nei confronti di un uomo accusato di avere palpeggiato la nipotina di appena undici anni. Per lui il Pubblico Ministero Alessandro Lia aveva chiesto la condanna a nove anni di reclusione.

I fatti, verificatisi nel comprensorio di Santo Stefano di Camastra, risalgono ai primi mesi del 2021. I genitori dell’allora undicenne, dovendo spostarsi per loro, avevano lasciato la figlia a casa della sorella della mamma. Lo zio avrebbe invitato la ragazzina sul divano per guardare insieme la televisione e qui ha iniziato ad accarezzare le gambe, risalendo fino alle parti intime. La bambina trovò il coraggio di raccontare tutto ai genitori che, a loro volta, si rivolsero ai Carabinieri. Per l’uomo scattarono così gli arresti domiciliari. Entro novanta giorni è atteso il deposito delle motivazioni.