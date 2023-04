Si è tenuto davanti al Gup del Tribunale per i Minori di Messina, Claudia Di Bernardo, il giudizio in abbreviato per i due quindicenni, accusati di avere compiuto, in concorso, atti sessuali ai danni di una dodicenne.

I fatti, verificatisi nel comprensorio di Barcellona Pozzo di Gotto, risalgono al pomeriggio dello scorso 7 dicembre. Al termine dell’udienza, il Giudice per l’Udienza Preliminare ha accolto la messa alla prova dei due giovanissimi, difesi dagli avvocati Diego Lanza, Tindaro Grasso ed Enzo La Torre. Al termine del percorso di messa alla prova, qualora lo stesso venga svolto con risvolti positivi, i due potranno ottenere pronuncia di proscioglimento “per estinzione del reato”.

Nel corso dell’udienza, intanto, uno dei due quindicenni, difeso dagli avvocati Diego Lanza e Tindaro Grasso, ha chiesto scusa e invocato il perdono dei genitori e della stessa ragazzina. Il ragazzo è stato autorizzato dal Gup a tornare a scuola per poi fare ritorno nella comunità in cui si trova al termine delle lezioni. Ad occuparsi degli spostamenti dovrà essere la stessa struttura, sebbene il padre abbia manifestato totale disponibilità per prendere e riaccompagnare il figlio al fine di consentirgli di riprendere il percorso scolastico, bruscamente interrotto a seguito della misura da cui è stato raggiunto.

Il prossimo 17 maggio nuova udienza per conoscere il progetto di messa in prova al quale i due quindicenni saranno assegnati, adesso in fase di elaborazione. FOTO: ARCHIVIO