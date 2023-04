Galati Mamertino – E’ stata fissata la data della finale playoff del Campionato di Prima Categoria Girone D, in cui si affronteranno Domenica 16 Aprile alle ore 16:00 Nuova Rinascita Patti e Città di Galati, presso il Comunale “Gepy Faranda”.

In palio ci sarà l’approdo in Promozione e la Nuova Rinascita Patti, seconda in classifica al termine della regular season, avrà due risultati su 3, potendo contare anche sulla possibilità del pareggio al termine dei tempi regolamentari e dei supplementari; il Città di Galati, invece, è giunto terzo e dunque dovrà solo vincere per conquistare la Promozione. Nelle due gare del torneo una vittoria a testa per le due formazioni (nella foto il match di ritorno a Galati Mamertino); il Città di Galati si è imposto in trasferta nella gara di andata 2-0 con le reti di Eric Campisi e Antonino Frisenda, grande protagonista del Campionato con ben 16 gol all’attivo, mentre la Nuova Rinascita ha vinto il match di ritorno, disputato al “Ducezio-Parafioriti” di Galati Mamertino, per 2-1 con i gol di Triscari e Siragusano.

Il playout tra Comprensorio del Tindari, terzultimo al termine della stagione, e Torregrotta, giunto in penultima posizione, si giocherà sempre al Comunale “Gepy Faranda” di Patti Sabato 15 Aprile, con il fischio d’inizio alle ore 16:00. Anche nel Girone C si disputerà Sabato 15 Aprile lo spareggio salvezza e, a contendersi il mantenimento della categoria, saranno Orlandina e Real Casale, con la partita in programma al Comunale “Merendino” di Capo d’Orlando.

La Lega Nazionale Dilettanti Comitato Sicilia ha anche stabilito le date dei playoff e dei playout in Promozione e in Seconda Categoria. Nel Girone B di Promozione la semifinale playoff vedrà affrontarsi Lascari-Supergiovane Castelbuono Domenica 16 Aprile alle ore 16:00, presso il Comunale “S. Barbara” di Cefalù; in finale playoff si trova già l’Aspra, che attende la vincente della semifinale nel match che si disputerà Domenica 30 Aprile, al Comunale di Misilmeri. Il playout dello stesso Girone, dove è retrocesso il Pro Falcone, vedrà sfidarsi Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia Sabato 15 Aprile. Nel Girone C le semifinali playoff riguarderanno formazioni catanesi, dopo la promozione in Eccellenza del Messana; si giocheranno l’approdo nella finale playoff Riposto-Catania San Pio X e Belpasso-Città di Aci Sant’Antonio. Lo spareggio salvezza riguarderà, invece, Città di Calatabiano-Nuova Azzurra Fenice, con la squadra catanese che avrà a favore il fattore campo.

Nel Campionato di Seconda Categoria Girone C, che ha visto la promozione in Prima Categoria della Nuova Peloro, in semifinale playoff si affronteranno Pollina Finale-Terme Vigliatore, nell’incontro di Domenica 16 Aprile in programma al Comunale di Pollina. Ad aspettare la vincente in finale playoff si trova il Real Rocchenere, che potrà disputare l’incontro decisivo in casa Domenica 23 Aprile al Comunale di Roccalumera.