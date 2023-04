Compariranno mercoledì 12 aprile, per gli interrogatori di garanzia, gli undici indagati raggiunti da misura cautelare perché accusati di detenzione e spaccio di stupefacenti tra Gliaca Di Piraino, Brolo e Gioiosa Marea.

A presentarsi di fronte al Gip Eugenio Aliquò saranno gli otto finiti ai domiciliari, Enza Baratta, Daniele Casella, Giuseppe Condipodaro Marchetta, Antonio Lupica, Riccardo Pintaudi e Giuseppe Tumeo, Cristian Terranova, detenuto per altra causa al carcere di Catania, e Cristian Vaccarella, in video conferenza da Palermo.

A seguire sarà la volta di Calogero Maggistro, Roberto Messina ed Alberto Foti, raggiunti dalla misura dell’obbligo di dimora.

L’operazione antidroga, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Patti, guidati dal Tenente Colonnello Salvatore Pascariello, è coordinata della Procura di Patti con il procuratore Angelo Cavallo ed il sostituto Federica Urban, ha fatto luce sull’ipotizzata attività nelle piazze di spaccio, punto di riferimento di centinaia di giovani del comprensorio tirrenico. Un traffico gestito tramite WhatsApp e Telegram, con messaggi in codice e accorgimenti per eludere i controlli delle Forze dell’Ordine. Gli inquirenti hanno documentato in particolari innumerevoli episodi riferiti al periodo tra il 2018 e il 2020.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Decimo Lo Presti, Agostino Scaffidi, Salvatore Cipriano, Alessandro Pruiti, Domenico Magistro, Antonino Giuffrida, Andrea Maria Gianninò e Riccardo Bellotta.