San Pier Niceto – Sono trascorsi quattro mesi da quando il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi ha sollevato il problema relativo al tratto di strada IRSAP ricadente nel comune sanpietrese.

In quell’occasione si era resa necessaria addirittura la chiusura a causa delle pessime condizioni in cui versava. Era intervenuto sulla vicenda l’on. Matteo Sciotto, deputato di Sicilia Vera – Sud chiama Nord. Sciotto aveva presentato un’interrogazione. Oggi l’Onorevole torna sulla vicenda sottolineando che “la problematica non è stata ancora risolta”. Eppure c’è una novità. Matteo Sciotto infatti dichiara che il Direttore dell’IRSAP gli ha assicurato che gli interventi di ripristino saranno effettuati a breve giro.

“Il Direttore dell’Irsap, dott. Collura, -dichiara l’on. Matteo Sciotto- che ringrazio per la disponibilità e per l’impegno, mi ha rassicurato che in tempi celeri finalmente il tratto di strada ricadente nel territorio di San Pier Niceto sarà asfaltato e messo in sicurezza.” Non ha mancato di ringraziare anche il Sindaco di San Pier Niceto Nastasi: “Sento il dovere di ringraziare anche l’amico Domenico Nastasi, Sindaco di San Pier Niceto, che attivamente continua a prodigarsi per la risoluzione della situazione.”

In questi mesi il Sindaco di San Pier Niceto Domenico Nastasi ha portato avanti la sua causa per il ripristino di questa strada. Sono stati diversi gli incontri con le autorità preposte. Innanzitutto a Palermo, dove Nastasi ha incontrato i vertici IRSAP e poi i sopralluoghi in loco. In questi giorni il Comune di San Pier Niceto ed in particolare il Responsabile della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che ha come oggetto “Esecuzione di lavori di IRSAP-RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO DELL’ AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI MILAZZO-GIAMMORO Modifica della regolamentazione del transito della viabilità veicolare, nella strada Industriale Giammoro (nel tratto ricadente nel territorio del Comune di San Pier Niceto) che diverrà esecutiva solo a seguito di formale comunicazione trasmessa a questo Comune, a cura del Direttore RUP dell’IRSAP, concernete la data e l’ora della effettiva ripresa dei lavori oggetto della presente Ordinanza e previa realizzazione dei lavori necessari a garantire la continuità del traffico veicolare”. Già qui infatti viene specificato che l’ordinanza è subordinata alla comunicazione ufficiale della ripresa dei lavori. I lavori consisteranno nella costruzione di una rotatoria. Durante l’esecuzione degli stessi la strada sarà chiusa, come si legge nell’ordinanza “considerato che per l’esecuzione dei lavori da eseguire, descritti in oggetto, ed al fine di poter garantire l’incolumità delle persone, si rendono necessari la chiusura al transito e l’attuazione di una rotatoria provvisoria in prossimità dell’incrocio della Ditta Cannistrà, fino al termine dei suddetti lavori; che sarà cura dell’Ente dare preventiva comunicazione della ripresa dei lavori e quindi della efficacia dell’Ordinanza a tutti gli Enti destinatari della stessa”.

Nastasi dal canto suo rimarca che il Comune di San Pier Niceto hafatto tutto chò che poteva e doveva. Adesso si aspetta solo l’inizio dei lavori. A riguardo si mostra moderatamente ottimista augurandosi che la vicenda possa risolversi nel più breve tempo possibile.