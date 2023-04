Antonio e Fatima, due giovanissimi fitalesi, sono riusciti, con un gesto semplice e sincero, a rendere orgogliosa un’intera comunità.

Questi due bambini hanno trovato un cellulare lasciato su una panchina da una ragazza che si era recata nel centro montano per assistere alla via Crucis.

Senza indugio, la prima cosa che hanno fatto Antonio e Fatima è stata quella di cercare il Sindaco ed una volta trovato gli hanno consegnato il telefono trovato.

Non è stato difficile per Pizzolante rintracciare la proprietaria che ha ringraziato anche pubblicamente con un post: “Volevo dire grazie a questi due ragazzi, siete davvero un esempio. Grazie Antonio e Fatima, vi voglio bene anche se non vi conosco, ma spero un giorno di incontrarvi” ha scritto.

I due bambini hanno dimostrato grande gentilezza e civiltà quando hanno ritrovato e restituito un telefonino smarrito durante la Via Crucis Vivente 2023 – San Salvatore di Fitalia.

“In rappresentanza di tutta l’Amministrazione comunale di San Salvatore di Fitalia, ho voluto premiarli con una pergamena che elogia il loro comportamento esemplare” ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Pizzolante.

All’improvvisata cerimonia era presente anche il Brigadiere Davide Sirna, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri.

“Siamo orgogliosi di avere nella nostra comunità dei bambini così educati e responsabili, che ci insegnano il valore del rispetto e dell’onestà. Grazie Antonino e Fatima per averci fatto onore” ha concluso il primo cittadino.