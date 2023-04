Il trasferimento del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Fogliani” di Milazzo al “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, nelle more che si completino i lavori di adeguamento e ampliamento, continua a suscitare un coro unanime di proteste.

Dai comuni della Tirrenica l’amara riflessione non può che essere una: quanto tempo in più servirebbe a un’ambulanza proveniente, per esempio, da Spadafora, Rometta, Torregrotta per raggiungere Barcellona Pozzo di Gotto anziché Milazzo, magari con a bordo un paziente con infarto in corso? È lo stesso legittimo interrogativo che si pongono (e si sono posti in questi ultimi tre anni), a parti invertite i residenti dei comuni del comprensorio barcellonese, in special modo quelli dei centri collinari e montani.

Fa riflettere il pensiero dell’ex vicesindaco di Torregrotta, Antonella Pavasili, che pone l’accento anche sulle ricadute sulla viabilità, quindi anche per quanto riguarda interventi di emergenza-urgenza, che potrebbe avere la paventata chiusura del ponte di Cicerata per il quale si sta comunque cercando una via alternativa per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione: “Chiedo a TUTTI I SINDACI dei comuni della fascia tirrenica interessati di far sentire la propria voce. Gli interventi sul territorio andrebbero concertati e programmati proprio per evitare simili rischi. I ritardi accumulati inspiegabilmente per la messa in sicurezza del ponte NON POSSONO essere pagati dai tanti cittadini incolpevoli! La contemporaneità dei due interventi è uno scandalo cui tutti dobbiamo opporci, senza risparmio e senza reticenza. Chi ha responsabilità che se le assuma! Chi può agire che agisca! Chi non è adeguato al ruolo che ricopre che si dimetta! Che su tutto si può scherzare ma non sulla salute dei cittadini. Proprio no“.

Ma intanto alzano la voce anche i Consiglieri Comunali di opposizione di Milazzo. Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli, Alessio Andaloro e Damiano Maisano hanno diffuso una nuova nota: “Ci giunge notizia che l’Asp non intende adeguare il reparto di psichiatria del Fogliani per ospitare il Pronto Soccorso. Solo alcuni mesi fa, la comunicazione fatta dal commissario Asp riferiva che tutto fosse possibile con un impegno di spesa per l’adeguamento di circa 300 mila euro, secondo la perizia degli uffici. Ci chiediamo che cos’è cambiato in così poco tempo per fare inversione di rotta? Quale sia la motivazione? Esiste un supplemento di perizia che fa lievitare i costi di adeguamento dell’ex reparto di psichiatria a pronto soccorso?”.

I componenti dell’opposizione mamertina prendono come esempio il caso del Policlinico Universitario di Messina, dove “Nonostante i locali del pronto soccorso siano in fase di restauro da quasi due anni, la struttura è stata trasferita in un altro padiglione, adeguando un reparto”. E spiegano, inoltre: “Milazzo ha una piattaforma di elisoccorso e un reparto di terapia intensiva, il Pronto Soccorso non può essere chiuso nemmeno per un giorno”. I quattro esponenti della minoranza si sono inoltre dichiarati pronti a scendere in Piazza.

Sulla questione, nella giornata di ieri, è intervenuto anche il deputato regionale Alessandro De Leo che ha presentato un’interrogazione al Presidente Schifani e all’Assessore alla Salute, Volo. “L’ospedale Fogliani di Milazzo effettua 50.000 prestazioni di Pronto Soccorso e 12.000 ricoveri l’anno ed è classificato come DEA di primo livello. È impensabile solo ipotizzare una sua chiusura o un suo trasferimento al presidio di Cutroni Zodda di Barcellona anche alla luce delle carenze dell’autostrada A20, alle quali si aggiungerà l’imminente chiusura per lavori del ponte sul Mela (tra Milazzo e Barcellona), con conseguente congestionamento di tutte le viabilità alternative e tempi di attraversamento molto allungati”.

“Entrambi gli ospedali -spiega – pur non distanti l’uno dall’altro, servono due ampi bacini di utenza in quanto, oltre ai comuni nei quali hanno sede, garantiscono l’accesso alle cure anche per una ampia rete di centri minori, abbastanza distanti e non ben collegati”. De Leo rimarca che l’ospedale di Milazzo è un presidio a gestione diretta dell’ASP di Messina che, per la sua posizione strategica, è orientato nella gestione dell’emergenza. In particolare l’attività del Porto, attivo sia dal punto di vista degli scambi commerciali che del turismo, oltre alla vicinanza di un grosso polo industriale, dove spicca la presenza di un’importante raffineria di petrolio, una rilevante centrale termoelettrica ed una acciaieria. Elementi che giustificano ulteriormente la vocazione di Ospedale per l’emergenza”.

Ma De Leo interviene nello specifico anche relativamente al futuro dell’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto: “Quali sono le ragioni dell’attuale chiusura del reparto di pronto soccorso? Quali sono le ragioni, più in generale, della mancata riattivazione dei servizi e dei reparti attivi presso l’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto prima della trasformazione dello stesso in Ospedale COVID?. Quando l’ASP di Messina, e con quali tempistiche e modalità, ripristinerà la piena funzionalità dell’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, con garanzia del pronto soccorso, dei servizi e dei reparti fondamentali, superando la natura, evidentemente transitoria, di ospedale COVID?”.

Nei giorni scorsi si è inoltre registrato l’intervento della consigliera comunale di Pace del Mela, Angela Musumeci Bianchetti: “Forse ci si dimentica che viviamo in un’area ad elevato rischio di crisi ambientale e sito di interesse nazionale con un abnorme numero di cittadini con patologie ambientali (tumori, problemi cardio-respiratori). In alcune situazioni, anche un minuto diventa decisivo per la vita di una persona. Forse si dimentica la presenza di industrie sul nostro territorio e in caso di incidente un pronto soccorso è nevralgico per la tutela delle persone. Forse si dimentica che le strade che collegano la Valle del Mela con Barcellona sono trazzere molto spesso affollate e quindi i tempi di trasporto si allungherebbero notevolmente. Forse si dimentica che il bacino di utenza è di oltre 100mila persone, numero troppo elevato da poter gestire. Forse si dimentica che a Barcellona non vi sono reparti salva-vita quali rianimazione e terapia intensiva cardiaca e non è assolutamente sufficiente avere anestesista e il cardiologo senza le necessarie strumentazioni”.