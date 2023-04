Una caccia al tesoro speciale che entusiasmerà i più piccoli di una gioia contagiosa anche per gli adulti, chiamati ad accompagnare i bambini, di tutte le età, la vigilia di Pasqua all’Arena Canapè di Gioiosa Marea.

Dalle 10 del mattino di domani prenderà il via la prima edizione della “Caccia alle uova di Pasqua”, profonda tradizione statunitense sempre più diffusa anche nei paesi europei compresa l’Italia. Ad importare la novità la Consulta Giovanile gioiosana, che per l’occasione nasconderà ben benino 150 coloratissimi ovetti (omaggiati dai negozianti locali) da far scovare ai piccoli concorrenti. Una gara vera e propria visto che andrà un premio a chi riuscirà a trovarne di più, mentre “dolci sorprese” andranno a tutti coloro che prenderanno parte alla manifestazione conviviale.

«La prima edizione di un evento che vorremo ripetere nel tempo – spiega il venticinquenne Andrea Carollo, alla presidenza della Consulta da un paio d’anni ma associato da oltre un decennio – per regalare sorrisi ai più piccoli e stimolare il senso sociale. La caccia alle uova di Pasqua si aggiunge agli altri appuntamenti che, proprio per spirito di aggregazione, proponiamo alla comunità gioiosana, frazioni comprese, con cadenza più o meno mensile».

Ed infatti le manifestazioni a cura della Consulta, al momento costituita da circa una trentina di giovani di età compresa fra i 18 e i 30, sono diverse e di notevole partecipazione: la tre giorni delle “Olimpiadi – sfida tra contrade”, che già nella prima edizione dello scorso agosto ha visto oltre 80 sportivi sfidarsi in categorie pensate per ogni età e prestazione fisica, potendo scegliere fra i giochi classici (dalla staffetta, salto in lungo o sport di squadra come basket, beach volley e soccer), della tradizione (“brigghia”, freccette, tressette, hula hoop…) o “funny games” (bocce, braccio di ferro, corsa di coppia con la carriola ed altri). A firma della Consulta spiccano pure l’”Animazione in spiaggia” con musica e giochi interattivi o il torneo di calcetto, mentre è in divenire la giornata dell’arte.