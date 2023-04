Mirto – E’ stata interpretata ieri sera, all’interno della Chiesa Madre di Mirto, la cantata “A Passioni du Signuri“, intonata da diversi cantori mirtesi che hanno ripreso tutte le 27 strofe del tradizionale canto pasquale.

Proseguono dunque nel Comune mirtese le tradizioni pasquali del Giovedì Santo, che hanno preso il via nel pomeriggio con la celebrazione della Santa Messa in Coena Domini; gli appuntamenti della Pasqua proseguiranno stasera con la Via Crucis per le vie del paese.

Il canto “A Passioni du Signuri” è stato interpretato con le 27 strofe del canto e alternando svariate voci, sia soliste che cori di accompagnamento; l’interpretazione della cantata conferma un’usanza presente da tantissimi anni nel paese di Mirto, con i cantori che si sono preparati all’esibizione con varie prove.