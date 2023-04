Ancora un pareggio, il terzo nelle ultime quattro partite, per il Città di Sant’Agata che non va oltre lo 0 a 0 sul campo del Castrovillari nel turno infrasettimanale valevole per la 30^ giornata del campionato di serie D.

La formazione di Vanzetto non riesce a superare l’arcigna resistenza dei calabresi, in piena lotta per la salvezza, portando comunque via un punto che muove la classifica. Santagatesi che salgono dunque a quota 51, sempre al terzo posto, mantenendo sei lunghezze di svantaggio dal Locri, che ha impattato per 3 a 3 contro il Canicattì, ma in ottica playoff devono guardarsi alle spalle col Trapani che in quarta posizione si è portato a -5.

Il campionato di serie D osserverà dunque la pausa per le festività di Pasqua poi alla ripresa, domenica 16 aprile, per la quart’ultima giornata, al “Fresina” arriverà il Cittanova, fanalino di coda a quota 24 assieme alla Mariglianese ed all’ultima spiaggia per cercare di evitare la retrocessione diretta.