L’intensa emozione e la tanta commozione, hanno caratterizzato la Via Crucis Vivente, organizzata dai giovani della Parrocchia di San Nicolò di Bari, ritornata dopo due anni di stop a causa della pandemia.

È stata una Passione contrassegnata dalla meditazione e la riflessione sui problemi e sulle tante contraddizioni che turbano l’umanità: la crisi economica con le sue gravi conseguenze sociali, i migranti e le stragi in mare, non ultima, quella verificatasi a Crotone. Ed ancora, la guerra, la solitudine e il dolore di chi soffre, argomenti che hanno accompagnato i protagonisti della rappresentazione e i tanti fedeli, per le vie del paese.

Durante la rappresentazione Sacra, anche si sono vissuti dei momenti di silenzio, che hanno toccato le corde del cuore, rendendo autentico ogni momento di preghiera.

Inoltre, i gesti e gli sguardi dei ragazzi che hanno interpretato i personaggi della Via Crucis, hanno suscitato tanta emozione. Una rappresentazione profonda, in cui tutti i presenti, attraverso la fede, la preghiera e il raccoglimento, sono stati i protagonisti.