Galati Mamertino – Il Comune di Galati Mamertino ha ricevuto, dall’Ufficio Speciale per l’Edilizia scolastica della Regione Siciliana un finanziamento di 38.694,19 euro in riferimento alla vulnerabilità sismica delle scuole.

Il contributo verrà utilizzato per le indagini geognostiche e per le verifiche strutturali, volte all’ottenimento della certificazione di vulnerabilità sismica dei singoli plessi scolastici di proprietà dell’ente comunale galatese.

“Sono molto soddisfatto per l’ennesimo finanziamento ottenuto, – dichiara il Sindaco Vincenzo Amadore – frutto di un attento e costante impegno degli uffici e dell’Amministrazione Comunale, che mi onoro di guidare. Nello scorso mese di Dicembre al nostro Comune erano stati assegnati solamente 2.000 euro ma, grazie alle sollecitazioni fatte all’Ufficio Speciale riguardanti gli effettivi fabbisogni del nostro Comune, tale somma è stata implementata di quasi 37.000 euro, fino a coprire quasi del tutto l’effettivo bisogno dell’ente.

Un particolare ringraziamento va all’Ufficio Tecnico Comunale, per il lavoro svolto, e al Dirigente dell’Ufficio Speciale per l’Edilizia scolastica regionale Arch. Michele Lacagnina e all’Assistenza tecnica del PO-FESR, per il prezioso contributo”.