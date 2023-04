Fabrizio Corona sarà candidato al Consiglio Comunale di Catania in appoggio al candidato sindaco Giuseppe Lipera, l’avvocato penalista che lo ha difeso e che, in passato, è stato difensore di Antonino Speziale e di Bruno Contrada.

La candidatura è stata ufficializzata dallo stesso avvocato Lipera che lo ha individuato come assessore designato ai Servizi Sociali “perché ha combattuto nella sua vita, ha subito ingiustizie e sa come rapportarsi con le persone che soffrono”.

Nel rivendicare con forza le sue origini catanesi, Fabrizio Corona ha parlato delle criticità del capoluogo etneo: “Il turismo non è sviluppato, occorre fare qualcosa per la pulizia urbana. Pensate a cosa è accaduto al calcio… avevamo una squadra in Serie A. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po’ presto, ne ho 49”.