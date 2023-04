Dallo scorso 1 aprile, sono entrati in vigore gli effetti della norma che istituisce la gratuità dei trasporti da e per le Isole Minori per Forze dell’ordine e personale pubblico in servizio. L’Ars, lo scorso febbraio, ha stanziato 1,4 milioni di euro, prevedendo la possibilità per i residenti di Alicudi, Filicudi, Panarea, Stromboli, Marettimo, Levanzo e Linosa di poter raggiungere gratuitamente l’isola principale del proprio arcipelago.

Usufruiscono delle agevolazioni anche i dipendenti privati, anche stagionali, che hanno uno sconto sul biglietto. Ma i “nativi” e proprietari di case non ci stanno, giudicando la misura iniqua.

Il provvedimento ha tuttavia suscitato una levata di scudi da parte dei semi residenti. Fa sentire la sua voce Chiara Giorgianni, già consigliere comunale e assessore provinciale, attualmente componente di Forza Italia Isole Eolie: “Ritengo questo provvedimento (mirato anche a rafforzare la garanzia di servizi essenziali in realtà territoriali da ritenersi disagiate) a sé stante, in quanto non risponde ai bisogni delle comunità insulari e non garantisce parità di trattamento ai dipendenti pubblici che risiedendo nelle isole minori, costretti a una vita da pendolari verso la terra ferma”.

“In sintesi, se risiedi a Milazzo e sei in servizio a Lipari usufruisci delle agevolazioni previste dalla norma sugli aliscafi della Liberty Lines, se invece risiedi a Lipari e ti sposti in altri comuni della Sicilia per le stesse ragioni questo non succede. È solo una scelta politica, la coperta è corta. Manca una analisi del contesto e dei bisogni delle comunità insulari – prosegue Chiara Giorgianni che pone poi una serie di interrogativi – Perché gli studenti universitari, residenti nelle isole minori, non usufruisco di tale agevolazione? Perché tale agevolazione non è prevista per chi necessita di cure particolari ? Perché non si aiutano queste famiglie?” “Ancora una volta, non si è trattato il tema delle agevolazioni per i nativi delle isole minori e per i proprietari di casa che pagano i tributi comunali. Ritengo scandaloso non aver tenuto in considerazione nella discussione ed elaborazione di tali provvedimenti la condizione dei tantissimi pendolari, nativi delle isole minori, che per lavoro e non solo risiedono in altri comuni e affrontano ogni mese costi elevati per rientrare a casa. Sono certa che nessuno pretende di viaggiare gratis. Ipotizzare per loro la tariffa applicata ai residenti”.

Sulla questione si registra anche l’intervento del docente Bartolo Fonti che ha scritto al Presidente della Regione Siciliana, al Presidente dell’Ars, all’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, al Sindaco di Lipari e al Presidente del Consiglio Comunale. Racconta che – dopo gli studi – ha deciso di trasferirsi a Messina, proseguendo lì gli studi, per non allontanarsi troppo da casa. Adesso insegna in una scuola ed è assegnatario di una borsa di ricerca presso una struttura sanitaria. Ogni fine settimana rientra a Lipari per impegni associazionistici e di volontariato, sostenendo il peso economico di questa necessità: “Ritengo questo provvedimento ingiusto nella misura in cui non considera i costi delle trasferte di chi dalle isole minori, in aliscafo o in nave, raggiunge ogni giorno la propria sede di lavoro. Non nascondo che, appurata la notizia, sono stato assalito da mille pensieri. Incredulità e delusione, i sentimenti che mi accompagnano.