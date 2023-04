Verrà intitolata al dottor Giacinto Garofalo la Villa Comunale di Brolo. La decisione, in coincidenza con il 50esimo dalla scomparsa, è stata assunta dall’Amministrazione Comunale con una apposita delibera di Giunta.

Medico condotto fino al 1969, il dott. Garofalo è unanimemente riconosciuto come un dottore “d’altri tempi”, dalle spiccate doti umane e professionali. Per la sua attività meritoria in campo sanitario e sociale il Comune di Brolo gli conferì la medaglia d’oro.

“Quella del dottor Garofalo è una figura simbolo di un’epoca storica in cui si sono gettate le basi della Brolo di oggi grazie anche al suo contributo – commenta il Sindaco Giuseppe Laccoto. L’Amministrazione, con l’intitolazione formale della Villa Comunale, intende interpretare il sentimento diffuso della comunità brolese e si augura che l’esempio del dottor Garofalo contribuisca a far crescere nelle giovani generazioni quello stesso senso civico e del dovere nei riguardi della popolazione e delle istituzioni che animò lo storico medico brolese”.

Non appena la Prefettura di Messina autorizzerà l’intitolazione della Villa Comunale, verrà organizzata una cerimonia pubblica alla presenza della famiglia, delle autorità civili, militari e religiose.