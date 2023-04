Due alunni della Scuola Secondaria di 1 grado dell’I.C. di S. Stefano di Camastra, diretto dalla Prof.ssa Carmela Pino, si sono brillantemente distinti nei Campionati Internazionali di Matematica della Bocconi.

La Semifinale regionale, che si è disputata lo scorso 18 Marzo nella sede di Barcellona Pozzo di Gotto, ha visto classificarsi due allievi “matematici eccellenti” Gabriele Galati e Giampaolo Triolo, che si sono posizionati rispettivamente al 15° e al 19° posto nella graduatoria per la categoria C1 (Classi seconde medie).

La prima fase online, i Quarti di Finale, dei Giochi Matematici della Bocconi si è svolta il 4 marzo e ha coinvolto gli alunni della Scuola Secondaria di S. Stefano e di Caronia. Se ne sono classificati 13 che sono poi andati a disputare la gara della semifinale a Barcellona. I due alunni classificati andranno a Milano, presso l’Università Bocconi, il 13 maggio 2023 per partecipare alla Finale Nazionale dei Giochi Matematici.

In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla Finale Internazionale di Wroclaw (nella Polonia occidentale) a fine agosto.

Grande soddisfazione per la Dirigente Scolastica e per i docenti di matematica che da anni promuovono questa iniziativa che ha come obiettivo quello di avvicinare i giovani alla cultura scientifica. Infatti i “Giochi Matematici” sono un’occasione per accrescere l’entusiasmo e l’interesse verso la matematica, valorizzare le attitudini alla logica e avvicinare gli alunni a un tipo di prova selettiva sempre più usata per proseguire gli studi e per mettere a confronto fra loro alunni di diverse scuole in modo da stimolarli a gareggiare con lealtà nello spirito della sana competizione.