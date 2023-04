San Marco d’Alunzio – Si è svolta Sabato 1 Aprile nel Comune di San Marco d’Alunzio la Giornata della sofferenza e degli ammalati, come proseguimento della Festa del Crocifisso o chiamata anche dei “Babbaluti“, che cade ogni anno l’ultimo Venerdì del mese di Marzo.

In quest’occasione, dopo 3 anni di restrizioni dovute alla pandemia, hanno partecipato alla Giornata della sofferenza anche gli ospiti della RSA Villa Pacis, accompagnati dagli operatori e dalla titolare Nunziatina Miracula.

La Giornata della sofferenza si è articolata con la Santa Messa per gli ammalati alle ore 10:30 e, dopo la celebrazione solenne, è avvenuta l’esposizione del Crocifisso e in seguito il bacio al Crocifisso ha sancito la fine della celebrazione religiosa. La Festa del Crocifisso aveva preso il via già Mercoledì 29 Marzo, mediante l’esposizione eucaristica e la coroncina; i festeggiamenti veri e propri, invece, si sono tenuti Venerdì 31 Marzo, con la tradizionale e commovente processione della statua del SS. Crocifisso, portato a spalla dai “Babbaluti“.