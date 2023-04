Netta vittoria per l’Orlandina ieri sera contro Crema nel turno pre-pasquale valido per la 26a giornata del Girone B del campionato di Serie B.

Un successo che mantiene ancora accese le speranze per la formazione di Robustelli di un posto per i play off a quattro gare dal termine della regular season.

Un dominio assoluto dei paladini con cinque uomini in doppia cifra.

Adesso decisiva sarà la trasferta di Desio per continuare a coltivare speranze per i play off nel prossimo turno che si giocherà il 15 aprile.

Tabellino

ORLANDINA-CREMA-88-72

Infodrive Capo d’Orlando: Vecerina 15 (4/12, 2/3), Triassi 12 (3/5, 2/3), Klanskis 12 (5/8, 0/1), Binelli 11 (3/5, 1/2), Baldassarre 10 (4/8, 0/1), Okereke 9 (3/3), Cuffaro 9 (3/3, 1/1), Laganà 9 (0/1, 3/4), Passera 4 (2/4, 0/2), Carlo Stella (0/1), Tonarelli, Collovà (0/0, 0/1). Allenatore: Robustelli.

Logiman Crema: Fazioli 15 (2/5, 2/3), Ivanaj 14 (1/3, 3/7), Crespi 10 (4/6, 0/1), Wiltshire 9 (3/4, 0/3), Stepanovic 8 (2/2, 1/5), Esposito 8 (1/1, 2/5), Guerra 5 (0/0, 1/4), Ziviani 3 (1/4, 0/2), Lazukic (0/1), Carinelli, Ballati. N.e.: Guerini. Allenatore: Baldiraghi.

Arbitri: Chiarugi e Rinaldi.

Parziali: 22-13; 41-31; 67-52