Pace del Mela – Spetta a una ragazza di Pace del Mela l’oro nella competizione Mixed Martial Arts “Italia Open”, svoltasi a Roma dalla Federkombat. Ad aggiudicarsi il gradino più alto la giovanissima Sara Lombardo, appena ventenne, che oggi può vantare il titolo di campionessa italiana di MMA.

I complimenti di tutta Pace del Mela e dell’Amministrazione Comunale sono andati, oltre che alla campionessa, anche al coach Antonio Sofia (referente regionale in Sicilia) ed ai genitori Giampaolo Lombardo e Sabrina.

In squadra con Sara anche un’altra atleta pacese, Alessia Nebbiolo, che insieme all’intero team, hanno conquistato numerosi importanti riconoscimenti.

Cosa sono le Mixed Martial Arts (MMA)?

La stessa Sara Lombardo ci spiega che “sono una disciplina di combattimento a contatto pieno, significa che è possibile usare ogni tecnica derivante dalle arti marziali come pugni, calci, gomitate, ginocchiate, leve articolari e proiezioni dove poi si continua con la lotta a terra.” Una precisazione però: tutto questo è vero che può risultare violento o troppo aggressivo, ma in realtà “insegna un autocontrollo di ferro, -come ci racconta Sara- rispetto per l’avversario e mette alla prova ogni tipo di persona.“

La gara nella quale Sara Lombardo ha conquistato la medaglia d’oro

La gara in cui Sarà Lombardo ha conquistato la medaglia d’oro è stata per la categoria è stata la 57kg nelle cinture blu. Quattro minuti in cui ha dimostrato una competenza eccezionale. Ha vinto per punti. La prima parte della gara ha combattuto di striking (in piedi) mentre nell’ultimo pezzo ha portato il combattimento a terra catturando l’avversaria in un triangolo, ovvero come spiega Sara “incrociando le gambe a forma di triangolo si incastra la testa e un braccio dell’opponente e si stringe per eseguire un soffocamento, sfortunatamente nel mio caso lei non l’ha sentito e ho proceduto colpendola in testa con i pugni per prendere punti.” Insomma una lotta che lei stessa definisce “intensa e competitiva“. Un ringraziamento va al suo maestro: “Sono riuscita a vincere anche grazie al maestro, che mette cuore e dedizione nel suo lavoro e ci accompagna in tutto il percorso per diventare i migliori”

La carriera di Sara

La sua carriera all’interno di questa disciplina sportiva ha avuto inizio nell’ottobre 2021. Ha iniziato ad allenarsi 5 giorni su 7 nella palestra che ha sede a Gualtieri Sicaminò. Una ragazza determinata e capace che, grazie alla sua capacità, oggi è arrivata in alto. “La nostra palestra, grazie ai traguardi che io e i miei compagni Alessia Nebbiolo, Daniele Polito e Francesco Lupo abbiamo portato con il campionato, è salita nella 12esima posizione nel panorama nazionale delle MMA. Ma per essere campioni o campionesse bisogna dimostrarlo tutti i giorni attraverso l’allenamento e i prossimi obiettivi.“