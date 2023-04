Lunedì sera scorso in tanti hanno sfidato il maltempo. Tutto ripagato dalle grandi emozioni che ha regalato la Via Crucis alla Stazione Centrale di Messina. Presente l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accola che si è raccolto in preghiera con i poveri che stazionano proprio nei pressi dell’atrio.

A riprodurre otto delle stazioni della Via Crucis sono stati gli Scout Messina1 guidati dagli assistenti di zona P. Fabrizio e Fra Giuseppe. Hanno scelto di riprodurre per i presenti dei temi del quotidiano. Dall’incontro e la relazione con gli scartati al servizio ai fratelli, dall’accoglienza al tradimento e il perdono, dalla violenza alle mafie, dalla morte dei tanti crocifissi di oggi al dolore delle madri sparse nel mondo. Gli scout hanno dato vita ai vari personaggi. Ha così preso vita la prostituta che lava i piedi di Gesù. Toccante il momento del tradimento di Giuda per arrivare alla lavanda dei piedi fino all’anno Crocifissione e quindi la Resurrezione.

Sotto i portici della stazione tantissime le realtà ecclesiali presenti: l’Ordine Francescano Secolare del Santuario di Lourdes, Comunione e Liberazione, alcuni gruppi Scout della Zona dello Stretto, il Masci, Sant’Egidio, la Parrocchia di Roccavaldina, i Padri rogazionisti, diversi passanti e passeggeri, i Frati Minori, le Suore Francescane dei Poveri e quanti frequentano la stazione. Ad animare i canti il gruppo scout del Me13 e dall’OFS.

La Via Crucis è stata proposta dai Frati Minori e realizzata con l’aiuto degli assistenti Scout Agesci della Zona dello Stretto: Don Marco D’Arrigo, Padre Fabrizio Andreani, Don Giuseppe Morabito, Don Samuele Le Donne e Fra Giuseppe Maggiore.