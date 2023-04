Una pasqua solidale a Pace del Mela, che ha reso felici i bimbi delle scuole presenti sul territorio.

Tantissime uova colorate sono state consegnate ai bambini in occasione della Santa Pasqua. A dare i doni ai piccini il Sindaco di Pace del Mela Mario La Malfa, insieme agli Assessori Monia Amendolia e Lia Romano. I tre hanno consegnato ai bambini che frequentano le scuole del Comune di Pace del Mela un Uovo di Pasqua Speciale.

“Un piccolo regalo per i nostri bambini. -hanno sottolineato dall’Amministrazione- Ma si è voluto dare, attraverso le Uova di Pasqua, un aiuto concreto ai tanti bambini in cura presso il Centro di Riferimento Regionale di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Catania. Un grazie particolare va all’Associazione Ibiscus Onlus che ci ha trasmesso un messaggio che tutti noi dobbiamo fare nostro, regalare la speranza di un sorriso è ciò che ci spinge ogni giorno a un nuovo impegno, consapevoli che ciò che facciamo può rendere il percorso più semplice. Grazie davvero. Un semplice gesto, l’acquisto di un Uovo di Pasqua, può rappresentare una opportunità, può favorire la condivisione, la socializzazione, può dare sostegno ai ragazzi affetti da malattie onco-ematologiche ed ai loro familiari. L’augurio che rivolgiamo a tutti noi, alle nostre famiglie, è quello di saper essere buoni maestri per i nostri figli.”

Insomma un gesto di altruismo per Pasqua che porterà un sorriso anche ai tanti bambini in cura presso il Centro di Riferimento Regionale di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Catania.

Anche l’associazione Ibiscus Onlus ha ringraziato “il Sindaco del Comune di Pace del Mela Mario La Malfa, insieme agli Assessori Monia Amendolia e Lia Romano per la distribuzione delle nostre uova solidali, grazie a tutti. Un ringraziamento speciale ai nostri soci Antonio e Teresa siamo con voi ,grazie di cuore.”