Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid-19, ritornano a Patti i riti della Settimana Santa.

Una settimana ricca di appuntamenti ed occasioni di preghiera, caratterizzata due appuntamenti d’incontro, molto seguiti, che si tramandano nel tempo. Il primo riguarda, gli altari della reposizione (nel linguaggio popolare vengono comunemente chiamati “Sepolcri”) in programma stasera, Giovedì Santo. Il secondo, la processione delle Varette in programma il Venerdì Santo, che risulta essere uno dei riti religiosi più sentito dai fedeli. Un evento suggestivo che viene regolato dai rappresentanti delle famiglie che hanno il compito di curare una varetta e guidare i portatori.

La processione delle Varette fa parte della tradizione della città di Patti ed è un appuntamento che richiama tantissime persone che affollano le strade del centro storico per assistere alla rappresentazione simbolica della via della Croce.

Ma, dopo la pandemia da Covid-19, anche questa manifestazione, sembra essersi modificata. Infatti, prima, assumeva un segno importante di fede, di voto e di rispetto, unito da un grande attaccamento alla tradizionale rappresentazione e partecipare a portare le Varette era molto difficile e bisognava aspettare che qualcuno dei portatori smettesse di partecipare. Adesso, invece, nonostante la processione del Venerdì Santo sia ancora particolarmente sentita, vengono riscontrate delle grosse difficoltà a trovare dei volontari che possano continuare a portare avanti questa splendida tradizione.

La mancanza dei portatori, è motivo di preoccupazione per i responsabili delle undici statue lignee, che temono per il futuro di questa importante manifestazione.

“In passato – afferma Sandro Bonanno, responsabile della vara Ecce Homo – si faceva a gara per poter portare le Varette ed era difficile riuscire ad entrare anche solo per una stazione. Oggi le cose sono cambiate. Rimangono sempre gli storici portatori legati alla propria Varetta, ma con il passare degli anni, molte persone, sia per l’età che per problemi fisici, considerando che le statue sono molto pesanti, hanno dovuto rinunciare. Ed oggi, mancando il ricambio generazionale, i vari gruppi riscontrano notevoli difficoltà, con i portatori che risultato essere contati. Forse, il problema, -conclude Sandro Bonanno-, è che i giovani di oggi non si avvicinano facilmente a questa tradizione”.

Il problema legato alla mancanza dei portatori viene affrontato anche da Tindaro Catania, responsabile della vara “La Pietà” il quale ha detto: “il problema dei portatori è reale Al di là delle persone storiche che, comunque, con il passare del tempo per vari motivi sono costretti a rinunciare, si fa fatica a trovare nuove persone. La speranza, anche se oggi non è facile, è sempre quella di riuscire a trovare quel ricambio, provando a trovare il modo di giusto di coinvolgere i giovani, affinché si possa salvare, per il futuro, la Processione”.

“Continuiamo a fare affidamento sui portatori storici sottolinea Carmelo Giorgio, responsabile della vara Gesù che cade sotto la croce-. Ma il problema è sempre legato, fino alla fine, all’incertezza di riuscire a comporre tutta la squadra per portare la vara.

Nella speranza che quanto auspicato dai responsabili delle Varette di Patti, possa avverarsi, venerdì alle ore 20, la processione prenderà il via dalla Chiesa San Michele Arcangelo.

Dopo aver percorso le strade del centro storico (Via Garibaldi, Regina Elena, Verdi, Piazza Niosi (San Nicola), Via XX Settembre, Piazza Scaffidi (Municipio), Via Magretti, Vittorio Emanuele, XX Settembre, Piazza Marconi e Via Nicolò Gatto Ceraolo), il corte religioso si concluderà nella chiesetta della Provvidenza, dove vengono collocate e custodite le statue lignee raffiguranti i momenti della Passione di Gesù.

Queste le undici Varette ed i responsabili: Gesù nell’orto (Salvino Palmeri), Gesù alla colonna (Tiziano Gullo e Mauro Ballato), Ecce Homo (Sandro Bonanno), Gesù in croce (Gianluca Bonsignore), il Cireneo (Giuseppe Miragliotta), la Veronica (Nino D’Addea e Calogero Costanzo), Gesù che cade sotto la croce (Carmelo Giorgio), Gesù che muore in croce (Massimiliano Gigante), la Pietà (Tindaro Catania), Gesù morto (Salvatore Musmeci) e l’Addolorata (Giovanni e Antonio Di Santo).