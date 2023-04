Il collegio del Tribunale di Patti, presidente Samperi, a latere Gullino e Zantedeschi, ha condannato a sei anni di reclusione l’imprenditore di Ficarra Giuseppe Pizzino, ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta in merito ad alcune delle condotte oggetto di sei capi d’imputazione relative al fallimento di diverse aziende del noto gruppo Castello.

Citate in particolari le procedure fallimentari di diverse società dello stesso gruppo, operanti nel settore delle confezioni e commercio d’abbigliamento, “Industria Tessile Mediterranea srl”, “La Zagara” srl, “Piazza Castello srl”, ed ancora “Call Center Italia srl”, esercente l’attività di telecomunicazioni, vendita apparecchiatura e servizi connessi alla telefonia e “Radio Cali Service”.

Pizzino è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, con interdizione legale per il tempo della pena, inabilitazione all’esercizio d’impresa commerciale per il tempo della pena ed incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttici presso qualsiasi impresa. Non luogo a procedere per prescrizione per l’accusa di bancarotta preferenziale relativa alle procedure che hanno riguardato la “Castello srl” e la “Sicily srl”.

Il collegio pattese ha quindi condannato Dorotea e Michela Pizzino, a 2 anni e 2 mesi, in relazione alla fusione per incorporazione della società “Castello Diffusione srl” e per le imputazioni relative alla stipula di atti col padre nell’ambito della “Sicily srl”. Nei confronti di entrambe è stata disposta la sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità per due anni ed un mese presso il comune di Brolo.

Per i tre Pizzino, difesi dagli avvocati Renato Rifici, Carmela Caranna ed Eugenio Passalacqua, è arrivata quindi l’assoluzione perché il fatto non sussiste da alcune delle condotte ipotizzate nei vari capi d’imputazione.

Nello stesso procedimento erano quindi imputate altre tre persone, Leone Agnello, Napoleone Corbino ed Angelo Salpietro, assolte perché il fatto non sussiste dalle accuse, riferite ai rispettivi ruoli societari, nel fallimento della “Piazza Castello srl”. Gli imputati assolti erano difesi dagli avvocati Salvatore Cirpiano, Domenico Magistro, Giuseppe Caminiti, Giovanni Cambria e Francesco Musca.

Entro novanta giorni il deposito delle motivazioni.