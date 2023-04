Giornata ancora all’insegna del tempo incerto. Prosegue la parentesi fredda di questa primavera. Per questo Giovedì Santo sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla parte settentrionale della Sicilia.

Possibili nevicate intorno a quota mille metri. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti spireranno forti dai quadranti settentrionali. Per quanto riguarda i mari, molto mossi il Tirreno meridionale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in attenuazione; molto mosso lo Ionio