Cresce l’attesa per la 5^edizione del Sicily Football Cup, il torneo fiore all’occhiello dell’organizzazione di Tornei Giovanili Sicilia che, da domani al 9 aprile, a Patti porterà 76 società, 167 squadre e oltre 3000 atleti in rappresentanza non solo del territorio regionale e nazionale, ma anche di delegazioni estere provenienti da ben 12 stati europei, tra cui: Italia, Albania, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Inghilterra, Irlanda del Nord, Malta, Romania, Slovacchia e Svezia.

Numeri impressionanti, avvalorati dallo spessore delle compagini presenti ai nastri di partenza dell’evento. Ben 27, le società professionistiche, tra cui Roma, Lazio, Bologna, Cagliari, Olympiacos, Cluj, Djurgarden, West Bromwich Albion, Wigan, Reggina, Perugia e Palerm, il tutto, contornato da più di 3000 sportivi, fra preparatori, giocatori e staff tecnici, amici e famiglie.

La kermesse sportiva, autorizzata dalla F.I.G.C, oltre ad essere un importante evento sportivo e culturale, di integrazione e grande partecipazione, sarà una vera e propria festa dello sport, alla quale la costa tirrenica, comprendente i comuni di Patti, Capo d’Orlando, Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Capri Leone e Sant’Agata di Militello, unitamente all’area madonita di Cefalù, Finale di Pollina e Collesano, sarà una delle zone più rinomate e appetibili in Italia e in Europa.

La manifestazione prenderà il via nella giornata di giovedì e gli incontri, si svolgeranno presso le strutture sportive collocate nel territorio pattese.