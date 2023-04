Per i dieci imputati del processo sul traffico di droga tra Barcellona, Milazzo, Torregrotta e Messina si registrano degli sconti di pena.

A rideterminare le condanne sono stati i giudici della prima sezione penale della Corte d’Appello di Messina. In secondo grado, in parziale riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Messina il 13 aprile dello scorso anno al termine del giudizio abbreviato, i giudici hanno rideterminato le pene che erano state applicate nei confronti di 10 imputati coinvolti nell’operazione antidroga “Drug Express”.

Le pene sono state ridimensionate per assoluzioni parziali, riqualificazione di reati e dell’associazione finalizzata allo spaccio in “piccolo spaccio”, esclusione delle aggravanti contestate e in alcuni casi anche perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Cadute anche le contestazioni per quanti erano considerati capi promotori.

L’inchiesta, coordinata dai magistrati della Dda di Messina ed eseguita il 16 luglio 2021 nel quadrilatero di territorio compreso tra Barcellona, Milazzo, Torregrotta e Messina, aveva portato all’applicazione di misure cautelari personali per i 10 imputati.