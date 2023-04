A San Salvatore di Fitalia è stata un grande successo la suggestiva rievocazione della passione e morte di Gesù Cristo, tratta dal Vangelo secondo Matteo.

Un corteo in costume che ha attraversato tutto il nostro paese, trasformandolo in un palcoscenico itinerante, dove ogni angolo ha raccontato una scena della Via Crucis Vivente 2023 – San Salvatore di Fitalia.

La regia è stata curata da Sergio Catania, che dopo vent’anni di pausa è tornato a San Salvatore di Fitalia perché ha fortemente voluto mettere in scena questa manifestazione religiosa insieme a don Placido d’Omina e la Parrocchia SS. Salvatore e S. Maria.

Oltre ai 160 figuranti hanno garantito la riuscita dell’evento anche il Comandante e ai Carabinieri con il servizio di sicurezza, i Vigili Urbani e i Vigili del comune di Capri Leone con il loro supporto, gli operai comunali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di San Salvatore di Fitalia Odv , la Proloco Sansalvatoredi fitalia , i numerosi volontari e l’Assemblea Regionale Siciliana e l’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana per il sostegno.

Di seguito alcuni meraviglio scatti della Via Crucis Vivente 2023 pubblicati nella pagina ufficiale del Comune di San Salvatore di Fitalia.