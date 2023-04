L’attesa è finita. Il bypass temporaneo, che permetterà di completare i lavori sulla A20, è praticamente pronto.

Si era detto lo stesso a gennaio, ma di fatto sono trascorsi altri 3 mesi. A causare il ritardo l’incendio di un camion all’interno della galleria Telegrafo alla vigilia di Natale che aveva costretto alla chiusura del tunnel. Dopo l’apertura del bypass, tutta la viabilità in direzione Messina verrà deviata lato mare, mentre la carreggiata lato monte verrà chiusa, ma solo per un breve periodo. Per consentire vengano completati i lavori di ricostruzione del Viadotto Ritiro in quella parte di autostrada che conduce da Messina Boccetta.

Subito dopo l’apertura del bypass, per cinque mesi si viaggerà su un’unica corsia a doppio senso di marcia per più di 3 chilometri. Sarà possibile così smantellare l’ultima porzione di Viadotto Ritiro lato monte che risultava ancora collegato all’ultima galleria prima dello svincolo di Giostra.

Gli operai della Toto Costruzioni potranno sostituirlo con l’impalcato in ferro che attende di essere collegato alla struttura realizzata in questi mesi. Solo dopo si potranno realizzare le opere di rifinitura della seconda rampa e scrivere così la parola fine ad uno dei cantieri più lunghi della storia delle infrastrutture messinesi.