Capri Leone – Il Comando della Polizia Municipale di Capri Leone ha disposto il divieto di sosta e di fermata temporaneo, in diverse vie cittadine, per garantire lo svolgimento della tradizionale Via Crucis, in programma per Venerdì 7 Aprile.

Saranno interessate dai divieti specifiche vie del territorio urbano comunale e, al fine di evitare le sanzioni amministrative, l’Amministrazione invita la cittadinanza all’assoluto rispetto delle disposizioni.

Secondo l’Ordinanza n. 16 del 3 Aprile 2023 viene istituito il divieto di sosta e di fermata temporaneo, con rimozione forzata ambo i lati e con la chiusura al transito veicolare, nelle seguenti vie: Via Nazionale nel tratto Via A. Moro e intersezione Via C. A. Dalla Chiesa, Via C. A. Dalla Chiesa, Via Provinciale nel tratto intersezione Via Nazionale e intersezione Via B. Felice, Via B. Felice, Via Kennedy, Via C. Battisti, Via Pugliatti, Via Italia, Via S. Bernadette, Via della Marina, Via M. Via Fani, Via A. Moro. La disposizione dei divieti è valida per Venerdì 7 Aprile dalle ore 15:00 alle ore 23:30, e comunque fino al termine dell’evento religioso.

Verrà consentito il transito ai residenti, ai commercianti, ai mezzi di trasporto ad uso delle persone diversamente abili, ai mezzi di soccorso, ai mezzi delle forze dell’ordine e, comunque, compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione religiosa.