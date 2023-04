Arrivano quattro condanne, col rito abbreviato, per altrettanti giovani palermitani ritenuti artefici della banda dei furti di catalizzatori d’auto nella zona tirrenico nebroidea del messinese.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Patti, Ugo Domenico Molina, ha condannato Giovanni Barone, a quattro anni e dieci mesi e 1400 euro di multa; Angelo Barrile a quattro anni e quattro mesi e 1700 euro di multa; Giuseppe Rizzuto a tre anni e sei mesi di reclusione e 1200 euro di multa ed infine Luigi Minaudo, a tre anni e otto mesi di reclusione, oltre a 1220 euro di multa. Tutti e quattro sono stati dichiarati interdetti dai pubblici uffici per 5 anni e dovranno pagare, oltre alle spese processuali, il risarcimento danni nei confronti di una parte civile, da liquidarsi in separata sede.

Il procedimento scaturisce dall’operazione “Palladio” con cui la Procura della Repubblica di Patti, con le indagini condotte dai Carabinieri, fece luce su un’escalation di furti di catalizzatori di scarico, asportati da auto in sosta nella zona tra Patti, Librizzi, Sant’Agata di Militello, Capo d’Orlando e Capri Leone. 24 in particolare i furti rilevati nel corso delle indagini, succedutisi nel mese di marzo 2022. La banda agiva nottetempo individuando marmitte da cui trarre maggior profitto possibile in termini di metalli preziosi, come il palladio, il rodio e il platino, altamente quotati e facilmente negoziabili in circuiti e mercati paralleli. Nel novembre 2022 fu quindi eseguita la misura cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per cinque giovani.