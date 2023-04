Galati Mamertino – Il Sindaco di Galati Mamertino Vincenzo Amadore si è congratulato con l’ASD Città di Galati che, per il secondo anno consecutivo, ha centrato l’obiettivo dei playoff nel Campionato di Prima Categoria Girone D, appena concluso, e che si giocherà la Promozione nella finale contro la Nuova Rinascita Patti.

“Giungano sinceri complimenti istituzionali e un grande plauso al Città di Galati – dichiara il Sindaco Amadore – per aver centrato i playoff. Esprimo grande gratitudine, a nome dell’Amministrazione Comunale, per i sacrifici che quotidianamente hanno profuso calciatori (24 galatesi doc), Mister Calogero Vicario, dirigenti e supporters della locale squadra di calcio.

Nel 2017 le due “storiche” squadre locali, Mamertina e San Basilio, unirono le forze per non far scomparire il calcio a Galati e lanciare un nuovo progetto sportivo che inglobasse storia, tradizione, competenze ed energie economiche e giovanili, che erano state nell’ultimo decennio la “forza” di Mamertina e San Basilio. Una scelta che, alla luce dei fatti, si sta rivelando vincente per continuare ad essere competitivi e protagonisti nel panorama dello sport siciliano, in linea con il livello tenuto negli anni dalla tradizione calcistica di Galati Mamertino.

Le anime, la storia, la tradizione, i colori rosso, giallo e blu, hanno continuato a vivere splendidamente nel progetto sociale e sportivo del Città di Galati, tanto che da tutto l’hinterland nebroideo arrivano i complimenti su come il calcio sia stato a Galati Mamertino un veicolo di crescita per la nostra comunità, con l’obiettivo di un futuro sportivo e sociale sempre più roseo davanti ai nostri occhi.

Adesso è giunto il momento di unirci ancora di più, e invitare tutti gli sportivi e appassionati galatesi ad andare a sostenere in massa i nostri ragazzi, nella finale playoff che si disputerà a Patti, per spingerli verso quel sogno chiamato Promozione che dista ora solo 90 minuti. Complimenti e in bocca al lupo ASD Città di Galati, sempre più orgogliosi dei nostri ragazzi”.