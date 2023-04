Il Covid fa sempre meno paura e sulla base dell’attuale evoluzione dello scenario epidemiologico, progressivamente chiudono i luoghi simbolo di una lotta durata tre anni. Hub vaccinali chiusi e ospedali riaperti alle visite: finalmente l’incubo sembra essere alle spalle.

Anche l’ospedale Barone Romeo di Patti, dal 1 aprile, ha riaperto le porte ai visitatori. Le nuove modalità di accesso, che sono state inviate ai dirigenti delle unità operative e dei servizi dell’ospedale e anche al direttore sanitario dell’Asp Domenico Sindoni e al direttore del dipartimento attività ospedaliere Paolo Cardia, prevedono:

Per le aree critiche – rianimazione, unità di terapia intensiva neonatale e cardiologica – l’accesso di congiunti o persone di fiducia deve essere preceduto da un test antigienico negativo e ci si deve attenere alle regole interne del reparto.

Riguardo all’accesso al pronto soccorso, gli accompagnatori dei pazienti non vi possono accedere e la comunicazione deve essere fornita per telefono e se ciò, non è possibile, verrà resa in forma diretta. Per i minori e disabili, anziani non autosufficienti e le categorie fragili, è previsto la presenza un accompagnatore. Ai pazienti ed accompagnatori, in assenza di sintomi da Covid, sarà somministrato un test antigienico all’ingresso e, devono munirsi di mascherina Ffp2 ed utilizzare gel idroalcolico per le mani. Lo stesso vale per il congiunto o la persona di fiducia del paziente accettato al pronto soccorso, che può accedere alla sala d’aspetto in comune con la radiodiagnostica.

In reparto, potrà accedere con mascherina FFP2 un congiunto o persona di fiducia per ogni paziente, per 30/45 minuti al massimo; le deroghe vanno concertate con il reparto. La permanenza in reparto, con precauzioni, è invece assicurata ad accompagnatori di disabili, anziani non autosufficienti o chi si trovi in particolari condizioni di salute. Per i minori ricoverati, a cui viene assicurata la presenza di un adulto, si può autorizzare l’ingresso di un secondo visitatore, in orari specifici.

Per le donne in gravidanza è assicurata la presenza di una persona e lo stesso trattamento, vale per gli ambulatori ospedalieri, ma sempre con le dovute precauzioni, mascherina e gel, con un accompagnatore per pazienti sottoposti a tutela, anziani non autosufficienti e con varie problematiche.