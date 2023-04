Sulla questione è intervenuto anche il Sindaco di Pace del Mela, Mario La Malfa, che ha richiesto un incontro urgente al Direttore Generale e al Direttore Sanitario dell’ASP di Messina, in relazione alla chiusura del Pronto Soccorso di Milazzo per eseguire interventi di Manutenzione e conseguente trasferimento dello stesso all’Ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto. “Si tratta di una chiusura che preoccupa – afferma – Il Pronto Soccorso di Milazzo è al servizio di un territorio molto vasto, fra cui il Comune di Pace del Mela, ed è un presidio indispensabile per l’hinterland ed in particolare per l’area industriale di Giammoro. Rappresenteremo ai vertici dell’ASP la necessità che venga individuata, immediatamente, una soluzione alternativa alla chiusura”.