Questa che vi raccontiamo oggi è una storia che parla di solidarietà e di amore. Una catena che speriamo di alimentare affinché Giuseppe abbia tutte le cure necessarie.

Giuseppe Merulla è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel maggio del 2021. Da quel giorno ha avuto inizio per lui un calvario. A raccontare la sua storia è l’amica Marianna, che ha avviato una raccolta fondi su gofund.me per aiutare la famiglia.

“Sono Marianna -scrive- e inizio questa raccolta fondi per Giuseppe Merulla: uomo, figlio, fratello, zio e amico fraterno meraviglioso. Ho conosciuto Giuseppe nel 1986, quando aveva solo 10 anni, perché ero (e sono) amica di sua sorella Francesca. Siamo cresciuti insieme e, anche se la vita ci allontanati fisicamente, l’affetto che ci unisce è sempre lo stesso.” Dopo racconta del ricovero e delle cure costose grazie alle quali adesso sta avendo qualche miglioramento e chiede aiuto.

“Dopo una lunga degenza ospedaliera Giuseppe è stato ricoverato in una struttura riabilitativa a Messina, ma dal mese di dicembre è ricoverato in un importante centro di riabilitazione di Innsbruck, -racconta ancora- dove finalmente sta facendo i primi veri progressi. Da poco Giuseppe ha iniziato a pronunciare delle parole, riconosce sua sorella Francesca, sua mamma Nicoletta e ricorda i nomi delle persone a lui care. La strada, però, è ancora lunga e, anche se la Compagnia Assicurativa ha già corrisposto degli acconti, la battaglia legale sarà tortuosa e complessa. Le spese per la riabilitazione sono elevatissime e Giuseppe ha ancora bisogno di tanto tempo e, purtroppo, di ingenti somme di denaro. Questa raccolta fondi ha come unica finalità quella di aiutare Giuseppe e la sua famiglia ad affrontare le spese mediche per il lungo e faticoso percorso riabilitativo.”

Ecco il link al quale donare.

https://www.gofundme.com/f/forza-giuseppe?utm_campaign=p_cp+share-sheet&utm_content=undefined&utm_medium=chat&utm_source=whatsApp&utm_term=undefined