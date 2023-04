Il cimitero di Rometta verrà ampliato. Parola del Sindaco Nicola Merlino che ha comunicato che ieri, 4 aprile, è stato approvato dalla Giunta comunale romettese il progetto per la realizzazione dei cellari nel cimitero di Rometta per l’importo complessivo di 380.000,00 euro.

“Svolta la prevista conferenza dei servizi ed effettuata la gara, -ha affermato il Sindaco di Rometta – si procederà alla realizzazione dei cellari con la vendita che sarà effettuata già sulla pianta. Nel contempo, si sta realizzando, da parte dell’Ufficio tecnico con assoluta priorità, anche il necessario progetto per la realizzazione dei cellari per il cimitero di Rometta Marea. L’imprevisto fallimento della ditta Dauro s.r.l., l’incremento della mortalità rispetto alle previsioni ed il conseguente esaurimento delle celle a suo tempo programmate, il lungo e defaticante procedimento volto all’approvazione del piano regolatore dei cimiteri (di cui il consiglio comunale se ne è occupato per ben due volte), ha messo a dura prova l’ufficio tecnico comunale ed il suo ingegnere capo, ing. Nicola Cannata, al quale va il mio ringraziamento.”