Continua senza sosta la lotta agli zozzoni nel comune di Rometta. Il Sindaco Nicola Merlino non fa sconti per chi non tiene pulito il paese: “In una maniera o nell’altra, ci si renda conto che individuiamo, uno alla volta, tutti coloro che inquinano il nostro ambiente. E pagheranno con gli interessi sia il lavoro supplementare che ci costringono a fare che il danno ambientale che ci producono.”, ha dichiarato.

Già nelle scorse settimane aveva annunciato controlli a tappeto e multe. Detto fatto. Il Sindaco aveva fatto sapere che le persone individuate e sanzionate sono decine. Ad ognuno di loro era stata fatta una multa di 700 euro e, nei casi previsti dalla legge, una denuncia penale. Insomma lotta aperta agli incivili che lasciano rifiuti indifferenziati in giro.

“Dal report complessivo del lavoro di bonifica che abbiamo intrapreso, -dichiara adesso merlino- possiamo tirare delle valutazioni che mi permettono di affermare che non poche ditte della zona (non di Rometta), hanno (o avevano?) individuato tre o quattro posti, reconditi ed accessibili con autovetture, in cui lasciare le loro indegne mercanzie! Delle “signore” di Venetico, in più occasioni ed in più posti. Una “signorina” che preferisce portarsi la spazzatura da altro comune, non efficiente nella raccolta dei rifiuti, e lasciarla nelle nostre strade, dato che noi, poi, la raccogliamo quasi subito! Mi pare che il fatto che il comune di Rometta sia un comune che tiene molto all’ambiente ed alla pulizia, induce a pervenire a conclusioni estremamente sbagliate. E se ne accorgeranno.”